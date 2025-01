Un uomo di quarant'anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver percepito indebitamente l'assegno di inclusione per un importo totale di circa 2.500 euro, corrispondenti a dieci mensilità. Grazie all'attività investigativa condotta in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, è stato possibile sospendere l'erogazione del beneficio e recuperare le somme sottratte illegalmente alle casse dello Stato.

L'operazione condotta dai Carabinieri conferma l'impegno costante dell'Arma nel monitorare attentamente questo settore specifico. Attualmente, l'indagato è coinvolto in un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari; la sua responsabilità sarà valutata nel corso del processo successivo, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi e prove a suo favore.

Il controllo accurato delle risorse pubbliche è fondamentale per garantire che i benefici siano destinati solo a chi ne ha effettivamente diritto, interrompendo qualsiasi forma di elargizione non autorizzata e chiedendo il rimborso a coloro che li hanno ottenuti in modo fraudolento.