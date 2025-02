Sabato 8 febbraio a Sassari, la facciata di Palazzo Ducale si colorerà e illuminerà di viola "con lo scopo di far uscire le persone con epilessia dall'ombra della discriminazione".

Il coordinatore regionale della Lega Italiana contro l'epilessia (Lice), Giorgio Magli, ha presentato una richiesta al sindaco Giuseppe Mascia in occasione della Giornata internazionale dell'epilessia, la quale è stata ben accolta da quest'ultimo.

"In Sardegna sono circa 12mila le persone affette da epilessia e oltre 6mila sono i pazienti che ne soffrono in età evolutiva. L'epilessia è una malattia neurologica tra le più comuni in età evolutiva e con diversi gradi di gravità, che possono essere imputabili a differenti eziologie, genetiche, strutturali, metaboliche, spesso multifattoriali", spiega il coordinatore regionale.