A Maria Giacobbe, scrittrice e intellettuale di Nuoro, e tra le figure più significative della letteratura sarda del Novecento, sarà intitolata una sala multifunzionale della Foresta demaniale Jacu Piu, nel territorio di Nuoro, attraverso una cerimonia in programma venerdì 16 ottobre, alle 9:30, nella sede della foresta.

L’incontro sarà moderato da Cristina Pilo dell’Agenzia Forestas e si aprirà con i saluti istituzionali del suo amministratore unico, Salvatore Piras, seguiti dagli interventi della vicesindaca di Nuoro, Natascia Demurtas, dell’assessore regionale degli Affari generali, Sebastian Cocco, e dei rappresentanti degli assessorati regionali della Difesa dell’ambiente e della Pubblica istruzione. Sono inoltre previsti i contributi di Gianni Battacone, vicedirettore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, Monia Matta, presidente del Comitato unico di garanzia della Regione Sardegna, e Antonio Casula, direttore generale di Forestas.

Il programma prevede diversi approfondimenti. Simona Corongiu, del Centro di programmazione della Regione, illustrerà il Piano per la parità di genere della Regione Sardegna, mentre Salvatore Mele, direttore del Servizio territoriale di Nuoro, presenterà un approfondimento sulla Foresta demaniale Jacu Piu. La ricercatrice di storia contemporanea Marina Moncelsi ripercorrerà la figura di Maria Giacobbe. A ricordare la scrittrice sarà anche il figlio, Thomas Harder.

L’intitolazione vuole legare la memoria di una protagonista della cultura sarda a uno spazio pubblico dedicato alla conoscenza, all’educazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio forestale. Un riconoscimento che richiama il contributo delle donne alla storia culturale e intellettuale dell’Isola.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di intitolazione di spazi pubblici regionali a donne sarde che si sono distinte in ambito scientifico, culturale, politico e sociale, previsto dal Piano per la parità di genere approvato nel 2024. Il progetto era stato avviato lo scorso maggio con la dedica del Museo Casa Natura del Marganai, a Iglesias, alla botanica e naturalista sassarese Eva Mameli Calvino.