È morto questa mattina all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari Antonio Francesco Ladu, il 61enne rimasto gravemente ustionato nel pomeriggio di ieri nell’incendio della sua abitazione in via Martiri della Libertà, a Nuoro.

L'uomo era stato trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dalla Rianimazione del San Francesco di Nuoro dove era transitato in un primo momento. Troppo gravi le ustioni riportate sul corpo dall'uomo, che ha cessato di vivere questa mattina.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto. Si ipotizza che le fiamme siano divampate a causa di un malfunzionamento di una stufetta elettrica.