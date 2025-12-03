Un uomo è rimasto ustionato questo pomeriggio a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento in via Martiri della Libertà, a Nuoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco, e la polizia di Stato per accertare la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio, e le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per chiarire l’origine delle fiamme e le circostanze dell’incidente.