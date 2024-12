Disposta dal Questore di Nuoro la chiusura per 15 giorni del locale "Circolo su Ponte" a Orgosolo. La decisione è stata presa a seguito di un grave incidente avvenuto lo scorso 19 ottobre, quando un giovane di Orgosolo è stato ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un suo amico all'interno del locale.

L'episodio si è verificato durante la sagra "Gustos e Nuscos" organizzata nel Comune barbaricino come parte del circuito "Autunno in Barbagia". Il giovane è stato prontamente soccorso, trasportato all'ospedale di Nuoro, operato e successivamente dimesso dopo alcuni giorni di cure, mentre il responsabile dello sparo è stato identificato e denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico.

Le indagini condotte sugli avventori del locale, unite all'incidente avvenuto durante l'evento di Autunno in Barbagia, hanno portato alla decisione di chiudere temporaneamente il locale per precauzione.