Domenica scorsa, 15 dicembre, la Polizia ha arrestato un ventunenne nuorese, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Come riferito dagli agenti, durante un controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato il giovane che alla vista dei poliziotti ha provato a fuggire. Dopo essere stato fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 130 grammi di marijuana e denaro che faceva pensare a un'attività di spaccio.

Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione alla sua abitazione, dove, all’interno di un borsone nascosto nella camera da letto del giovane, sono stati trovati oltre 2 chilogrammi di marijuana, di cui alcuni già confezionati presumibilmente per lo spaccio, 50 grammi di hashish, circa 500 euro in banconote di piccolo taglio, nonché un bilancino di precisione utilizzato verosimilmente dall’arrestato per pesare la sostanza destinata alla vendita.

Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida su disposizione della procura di Nuoro. Il procedimento penale è ancora in corso e la sua responsabilità sarà valutata nel corso del processo, con possibilità di ulteriori sviluppi investigativi.

Droga e soldi sequestrati dalla Polizia