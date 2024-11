Saranno celebrati questo pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa di Santa Maria dei Martiri i funerali di Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22. L'amministrazione comunale ha annunciato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

La ricostruzione dell’incidente

Le quattro giovani vittime erano attese per una cena al caseificio dove lavoravano a Fonni.

I colleghi e gli amici, preoccupati dal fatto che i ragazzi non fossero arrivati alla cena dopo l'ultimo avvistamento in paese alle 17, hanno iniziato a cercarli. Dopo molte ricerche, la Fiat Punto rossa su cui viaggiavano è stata trovata poco prima della mezzanotte, con i quattro giovani morti sbalzati fuori dall'auto lungo la provinciale 69, alla periferia di Fonni.

I quattro amici, uniti sin dall'infanzia e attivi in varie associazioni, probabilmente stavano tornando in paese dopo aver aiutato un amico con i maiali, per poi tornare a casa e prepararsi per la serata. Ma in una curva, a pochi chilometri dal centro abitato, l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro due alberi prima di finire in una scarpata. Quando la sera si sono perse le loro tracce e i telefoni sono rimasti muti, più o meno alle 20:30, è scattato l'allarme e prima della mezzanotte la tragica scoperta.

La fiaccolata. La comunità si stringe attorno alle famiglie di Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu

In centinaia hanno partecipato ieri sera, giovedì 31 ottobre, a Fonni alla fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni, per rivolgere un pensiero ai quattro ragazzi morti ieri sera in un incidente stradale alle porte del paese di montagna in provincia di Nuoro. La fiaccolata è partita alle 20 dalla parrocchia di San Giovanni Battista, ha attraversato Fonni, passando davanti alle case delle quattro giovani vittime.