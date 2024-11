Nelle strade della Sardegna è ancora tragedia. Un destino avverso colpisce la comunità di Fonni, ancora sconvolta dopo la morte dei quattro giovani avvenuta nella sera del 30 ottobre.

Mauro Falconi, imprenditore 47enne fonnese che gestiva l'Hotel Bonsai, residente a San Teodoro, viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora di accertamento, è stato vittima di un terribile impatto poco dopo le 18.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Falconi è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo il suo arrivo. Lascia la moglie e una figlia.