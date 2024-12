La squadra 1A della sede Centrale è intervenuta questa mattina per spegnere un incendio che ha coinvolto un box destinato ai distributori self-service di bevande situato al centro di Nuoro, nella piazza Mameli. I Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio.

