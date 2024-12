Importante progresso per il progetto di collegamento ferroviario che unirà l'aeroporto di Olbia alla rete dell'Isola. Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane, ha assegnato il contratto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori tecnologici necessari per realizzare il collegamento ferroviario dell'aeroporto "Costa Smeralda". Il contratto, del valore di circa 5 milioni di euro, è stato assegnato alla R.T.I. Progress Rail Signaling S.p.A.(Mandataria) / Sielte Trasporti S.r.l. (Mandante).

Il progetto include la costruzione di una nuova linea ferroviaria di circa 3,4 chilometri che terminerà presso l'aeroporto, con l'aggiunta di una stazione di testa a due binari. Inoltre, verrà realizzato un collegamento ferroviario aggiuntivo di circa un chilometro verso sud, in direzione Chilivani/Macomer. Questa infrastruttura non solo migliorerà l'accessibilità al sistema ferroviario, ma promuoverà anche l'integrazione con altre modalità di trasporto.

L'investimento, del valore totale di 231 milioni di euro, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La progettazione esecutiva è già in corso e i lavori dovrebbero essere completati entro il 2026 sotto la supervisione del Commissario Straordinario di Governo.