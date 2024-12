Il sito iLMeteo.it ha diffuso le previsioni meteorologiche per l'Italia in occasione della giornata della Vigilia di Natale. Un ciclone attivo vicino alla Grecia continua a influenzare il clima anche nel nostro Paese, portando venti freddi settentrionali.

Il 24 dicembre vedrà neve fino a 2-400 metri sul Centro-Sud adriatico, mentre il Sud sarà interessato da condizioni meteorologiche avverse, con possibilità di nevicate in collina. Il resto dell'Italia godrà invece di un cielo sereno e asciutto; i mari saranno generalmente molto mossi o addirittura agitati.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 34 dicembre: cielo generalmente poco nuvoloso; venti deboli o moderati in prevalenza da nord-ovest; mari: molto agitato il Mar di Sardegna, molto mossi gli altri mari, moto ondoso in diminuzione.

Previsioni per mercoledì 25 dicembre: cielo generalmente poco nuvoloso, possibili gelate mattutine nelle zone interne; temperature minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi lungo le coste orientali e i crinali; mari agitato il versante tirrenico, molto mossi gli altri mari.

Previsioni per giovedì 26 dicembre: cielo generalmente poco nuvoloso; temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo; venti deboli o moderati da nord-est. Rinforzi lungo le coste orientali, attenuazione in serata; mari: agitato il versante tirrenico , molto mossi gli altri mari.

Tendenza per i giorni successivi: venerdì e sabato il cielo sarà generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature minime diminuiranno, le massime tenderanno ad aumentare. Saranno probabili gelate mattutine. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno mossi o molto mossi.