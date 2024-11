Una pattuglia del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Nuoro, impegnata in un servizio ordinario di prevenzione e vigilanza del territorio, a seguito della segnalazione di un cittadino è intervenuta in soccorso di un esemplare di grifone eurasiatico (Gyps fulvus L.) in evidente stato di difficoltà nell'agro di Dorgali.

La sala operativa di Nuoro ha prontamente informato il Servizio di Pronto Soccorso veterinario della fauna selvatica.

Le operazioni di recupero sono terminate in serata. Da un primo sommario esame delle condizioni cliniche, l'esemplare è risultato privo di ferite evidenti, ma fortemente debilitato, "pertanto a breve verrà ricoverato presso un centro di recupero specializzato", comunica il Corpo.

Il CFVA ricorda che è "severamente vietato disturbare qualsiasi specie di fauna selvatica, in quanto tutte sono oggetto di massima protezione e tutela in relazione alle norme vigenti di livello regionale, nazionale e comunitario".