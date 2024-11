È stato ritrovato Fabrizio Pili, l'uomo di 51 anni scomparso giovedì a Cagliari. A darne notizia è la sorella attraverso un post pubblicato sui social media, nel quale ringrazia anche per l'aiuto ricevuto.

Del 51enne non si avevano più notizie da avantieri, quando, con indosso una tuta, era uscito dalla sua casa a Sestu a bordo di una Toyota Aygo grigia. “Stiamo vivendo momenti di grande apprensione e speriamo nella collaborazione di chiunque possa averlo visto”, avevano raccontato i familiari.

In tantissimi, in questi giorni, hanno condiviso l'appello della famiglia per riuscire a ritrovare Fabrizio sano e salvo: una catena di solidarietà che alla fine ha portato al lieto epilogo.