Due persone sono decedute e una è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto stasera sulla strada tra Sassari e Ittiri, non distante dal centro del Coros.

La tragedia si è verificata intorno alle 17:50, all'altezza di Uri, coinvolgendo una Lancia Ypsilon e una Citroen C4, a bordo della quale si trovavano le due vittime, padre e figlio originari di Ittiri ma residenti a Porto Torres, Antonio Luigi, 47 anni, e Gavino Puledda, di 20, che erano diretti a Sassari.

Sul posto le forze dell'ordine e i soccorritori del 118. Il conducente della Ypsilon sarebbe un uomo di 49 anni, anche lui di Ittiri, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata.

La C4 avrebbe invaso, per cause ancora da accertare, la carreggiata della Lancia in un rettilineo, andando inevitabilmente allo scontro.