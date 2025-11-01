Tragedia all’alba a Bono, dove intorno alle 7:30 si è verificato un grave incidente in via Torres. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura ha perso il controllo ribaltandosi più volte prima di terminare la corsa all’interno di un terreno privato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Bono, che hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo. Purtroppo, per l'unico occupante del veicolo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Presenti anche i Carabinieri.