La Regione ha stanziato quasi 340mila euro per finanziare tre progetti a Tortolì, inseriti nel Programma Plurifondo Lavoras per il 2024. Questi progetti prevedono la creazione di 13 posti di lavoro temporanei a partire dal 2025, offrendo un'opportunità preziosa a coloro che stanno lottando per trovare o rientrare nel mercato del lavoro.

Grazie a questo finanziamento, i disoccupati selezionati potranno essere assunti direttamente dall'Ente con contratti privatistici.I cantieri mirano a migliorare l'ambiente e l'efficienza dell'Amministrazione comunale, seguendo gli interventi già avviati in passato. I progetti si concentrano sulla salvaguardia ambientale, la manutenzione del patrimonio immobiliare e culturale, nonché sull'ottimizzazione delle procedure pubbliche.

Inoltre, si prevede la collaborazione con associazioni e privati per promuovere eventi culturali, sociali e turistici nel territorio.L'Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Nieddu, sottolinea che questi progetti non solo offriranno opportunità lavorative, ma contribuiranno anche a rendere la città più sostenibile ed efficiente. L'Amministrazione si impegna a partecipare annualmente alle iniziative della cantieristica Lavoras promosse dalla Regione Sardegna.