Su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Armando Bartolazzi, la Giunta ha approvato l'assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie per la copertura del disavanzo provvisorio del 2023.

In una nota la Regione fa sapere che il disavanzo provvisorio consolidato delle Aziende Sanitarie della Sardegna per l'annualità 2023 è pari ad oltre 191 mila euro. "La legge regionale 18/2024 ha stanziato 161.769.690 mila euro per la copertura di questo disavanzo - si legge nel comunicato - L'importo è determinato al netto dell'utile di sistema 2022, considerato provvisorio. Obiettivo del provvedimento è fornire un acconto alle aziende sanitarie per coprire le perdite provvisorie registrate nel 2023, in attesa della conclusione della procedura di controllo e della certificazione dei risultati definitivi".

Alla Asl di Sassari è stata assegnata la somma di 14.017.684,93 euro mentre a quella di Nuoro 17.588.566,57 euro. alla Asl Ogliastra va 1.647.305,96 euro, a quella del Sulcis 12.150.115,36 euro e alla Asl di Cagliari 37.294.249, 71 euro, mentre all'Arnas Brotzu 15.765.155,42 euro. Alla Aopu di Sassari 41.854.639,59 euro e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari 8.901.627,18. Infine per l'Azienda regionale emergenza urgenza (AREUS) sono stati stanziati 6.820.238,97 euro.