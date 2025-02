Dopo aver trionfato nel concorso Italian Tree of the Year 2024, il Tasso di Matari a Urzulei è ora chiamato a rappresentare l'Italia nell'European Tree Of The Year 2025, un contest europeo che vede sfidarsi le piante vincitrici dei concorsi nazionali di 15 nazioni europee. A comunicarlo la direzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Cagliari.

Con una stima di circa 500 anni di età, S’Eni ‘e Matari, noto localmente come il patriarca verde, si erge imponente con i suoi 17 metri di altezza e 5 metri di circonferenza, proteggendo da secoli le selvagge vallate di Matari in Sardegna.

Le votazioni sono aperte dal 3 al 24 febbraio sul sito web della Giant Trees Foundation: ognuno può esprimere un solo voto utilizzando il proprio indirizzo email e deve indicare due preferenze, incluso il Tasso di Matari e un secondo albero. La scelta deve essere confermata tramite il link inviato via email.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si augura che, con il sostegno di tutti, il magnifico Tasso possa trionfare anche in questa sfida europea.