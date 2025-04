Tragico incidente lungo la statale 128 a Suelli (non Senorbì come inizialmente riportato) nel Sud Sardegna, dove una ragazza di 20 anni, Martina Porcu, di Siurgus Donigala, è morta, mentre un altro giovane di 25 anni, secondo quanto ricostruito finora passeggero dell'auto coinvolta, è rimasto gravemente ferito.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova e della stazione di San Nicolò Gerrei per le indagini, insieme ai vigili del fuoco e al servizio medico, ma purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto coinvolta, una Volkswagen Golf, sarebbe uscita di strada al chilometro 20 della statale 128, finendo in un canale dopo aver attraversato la rotonda che porta a Selegas. Purtroppo, Martina è deceduta sul colpo. L'allarme è stato dato da automobilisti di passaggio e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Il 25enne ferito, al momento dell'arrivo dell'ambulanza, non si trovava più sul luogo dell'incidente: sembra che, sotto choc, abbia raggiunto l'abitazione di un amico nelle vicinanze, il quale ha poi chiamato i soccorsi. Attualmente è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo quanto dichiarato, non sarebbe stato alla guida del veicolo e ci sarebbero state altre due persone a bordo, anche se questa versione deve ancora essere confermata. I carabinieri stanno investigando per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto.