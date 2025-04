È di quattro feriti in codice rosso il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte a Cagliari. Intorno alle 00:15, due auto si sono scontrate in via Lungo Saline per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Cinque le persone rimaste ferite: quattro di loro sono state trasportate d’urgenza in ospedale con diverse ambulanze del 118.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.