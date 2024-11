Un incidente mortale sul lavoro si è consumato questa mattina alle 8 a Sardara (nel Sud Sardegna), dove ha perso la vita un imprenditore 56enne, titolare di un'azienda di trasporti.

La vittima è Emilio Pusceddu, di Villanovaforru, titolare della Pusceddu Trasporti Srl. L'incidente nella zona industriale del paese. L'uomo stava manovrando un mezzo pesante per caricare della merce quando, dopo essere sceso dalla cabina, il camion lo ha travolto mortalmente per cause da chiarire.

A dare l'allarme sono stati i presenti, fra i quali anche il figlio del 56enne deceduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dei fatti, al lavoro anche gli operatori dello Spresal.

Notizia in aggiornamento