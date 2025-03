Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Siurgus Donigala, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Dolianova, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni, residente nel comune. L’indagato, già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha visto aggravarsi la sua posizione a seguito di una violazione accertata il 17 marzo scorso.

Durante una perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell’art. 41 TULPS, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo quattro cartucce calibro 9x21, detenute senza alcun titolo autorizzativo. Tale scoperta ha portato al suo deferimento in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento e, successivamente, alla revoca del beneficio dell'affidamento in prova. In seguito al provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è stata disposta l’immediata custodia in carcere.