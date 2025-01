Una vasta area ciclonica perturbata proveniente dalla Scandinavia ha portato un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Sardegna, con piogge, temporali, venti forti e neve sopra i 700 metri di altitudine nell'entroterra.

Le temperature sono previste in calo di circa 8 gradi in media. Secondo l'ufficio meteorologico dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le piogge sisono spostate gradualmente dal nord al sud durante la giornata di sabato, con temporali localizzati, schiarite brevi e miglioramenti temporanei. La neve farà nuovamente la sua comparsa sopra i 700 metri nel Gennargentu e Limbara nella notte tra domenica e lunedì, persistendo nelle zone centro-settentrionali per gran parte della giornata di lunedì. Le temperature subiranno un deciso calo in tutti i territori, con valori che scenderanno fino a 4 gradi nelle zone interne e sottozero sulle colline e sui rilievi. Forti raffiche di maestrale hanno stanno colpendo l'Isola con una velocità intorno agli 80 km/h. Domenica potrebbero verificarsi mareggiate lungo le coste a causa dei venti che ruoteranno tra sabato e lunedì.

Previsioni per la serata di oggi, sabato 11 gennaio: cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con cumulati localmente moderati sul settore settentrionale, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti al rinforzo e a disporsi dai quadranti settentrionali dalla tarda serata, forti sul Golfo di Cagliari da nord-ovest, mari molto mossi.

Previsioni per domenica 12 gennaio: cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore orientale, possibili nevicate a partire dai 900 metri, temperature in moderato o sensibile calo in entrambi i valori, venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali, sino a burrasca sulle coste esposte, mari molto mossi o agitati, possibili mareggiate sulle coste esposte.

Previsioni per lunedì 13 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore orientale, possibili nevicate a partire da 800metri, possibile formazione di ghiaccio nelle ore più fredde nelle zone interne, temperature in leggero calo in entrambi i valori, venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali, sino a burrasca sulle coste esposte, mari molto mossi o agitati, possibili mareggiate sulle coste esposte.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di martedì e mercoledì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Le temperature tenderanno ad un aumento. I venti soffieranno prevalentemente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, forti sino a forti sulle coste esposte; attenuazione della ventilazione nel corso della giornata di mercoledì. I mari saranno molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione.