Il Comando provinciale di Oristano ha reso noti i numeri relativi alla sua attività, con un totale di 136 arresti e 1.039 denunce, accompagnati da 915 servizi di ordine pubblico che hanno coinvolto oltre 1.800 militari sia del Comando provinciale che del nono Battaglione Carabinieri "Sardegna" di Cagliari. Queste azioni sono state particolarmente intense durante le proteste contro i trasporti delle pale eoliche al Porto industriale durante l'estate scorsa.

Nonostante la complessità delle operazioni, si è registrata una leggera diminuzione del 3% dei delitti denunciati rispetto all'anno precedente, passando da 1962 del 2023 a 1904 nel 2024. Tra le varie missioni svolte, spicca l'efficace contrasto alle truffe agli anziani, con autori individuati e fermati nei porti sardi mentre cercavano di imbarcarsi sui traghetti.

In particolare, sono stati eseguiti tre arresti in seguito alle indagini su una rapina avvenuta presso un ufficio postale di Ollastra nel dicembre 2023, e altri sette arresti legati a un tentato omicidio avvenuto a luglio. Nel corso dell'anno, si segnala anche un rapido arresto in seguito a un omicidio notturno a Santa Giusta, avvenuto ad agosto.

Per quanto riguarda la lotta al traffico di droga, le forze dell'ordine del Comando provinciale hanno condotto numerose operazioni di successo, con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e dell'undicesimo Nucleo Carabinieri Elicotteri di Elmas. Nel corso del 2024, sono stati effettuati 38 arresti, 60 denunce e 87 segnalazioni per detenzione di stupefacente per uso personale. Inoltre, sono stati sequestrati 691 chili di marijuana, quattro estese piantagioni di cannabis indica e due chili di cocaina.