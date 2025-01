Si svolgeranno oggi a Elmas alle 10 nell'oratorio adiacente alla parrocchia di San Sebastiano, in piazza Padre Pio, i funerali di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa il 10 maggio scorso da San Sperate e i cui resti sono stati ritrovati lo scorso 18 luglio all'interno di un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. A comunicare la data delle esequie il legale di Andrea Deidda, fratello della vittima, Gianfranco Piscitelli. La scelta di questo luogo è stata compiuta per consentire la più ampia partecipazione di coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Francesca.

È stata fissata per il 26 febbraio 2025 l’udienza del giudizio immediato nei confronti del marito Igor Sollai, attualmente in carcere. Il 43enne il 22 novembre scorso, dopo un lungo interrogatorio, ha ammesso di aver commesso il crimine. Gli avvocati della difesa, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, negano che ci sia stata una premeditazione, una tesi sostenuta dall'accusa che ipotizza un movente economico per il delitto: una polizza sulla vita di Francesca, pari a 100mila euro, che il marito avrebbe potuto incassare.

Sarà lutto cittadino a Elmas, città natale, ma anche a San Sperate, paese di residenza, per i funerali della donna di 42 anni uccisa dal coniuge con almeno otto martellate nel maggio 2024. Lo hanno deciso i rispettivi sindaci esprimendo la loro vicinanza ai familiari della vittima, condividendo il dolore e l'indignazione per l'ennesimo femminicidio.