Dopo il periodo di freddo, la Sardegna si prepara ad affrontare le piogge e una tempesta di vento nei prossimi 4 giorni. Le previsioni indicano abbondanti precipitazioni, anche sotto forma di temporali, con un intensificarsi fino a lunedì 20 quando un'area ciclonica lascerà l'Isola per dirigersi verso la terraferma.

Secondo i meteorologi dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu (Cagliari), nelle prossime sei ore si prevedono tra i 30 e i 40 millimetri di pioggia nelle zone del Nuorese, Ogliastra, Supramonte e parte della Baronia, dal pomeriggio di venerdì fino a metà giornata di sabato, quando le piogge interesseranno anche il Sarrabus.

Nel Nuorese, tra gli 800 e i 1000 metri, sono attese abbondanti nevicate già questa notte e domani mattina sui rilievi, con possibilità di nevicate anche domenica sulle cime più elevate. I venti forti dai quadranti orientali, con raffiche fino a 80-100 chilometri orari, saranno un'altra caratteristica della vasta area ciclonica. Gli esperti dell'Aeronautica militare osservano che potrebbero verificarsi mareggiate lungo le coste esposte a est, mentre venerdì e sabato le raffiche dovrebbero gradualmente indebolirsi.

L'area ciclonica lascerà la Sardegna tra lunedì e martedì per spostarsi verso la Penisola, portando un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nel frattempo, rimane in vigore l'allerta meteo della Protezione Civile fino alle 8 di giovedì 16 per il rischio di ghiaccio sulle strade. Temperature molto basse sono state registrate questa mattina, con quasi -5 gradi sul Bruncu Spina, -4 a Su Separadorgiu, -2 sul Limbara e -1 a Sassari.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per oggi, mercoledì 15 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso. Gelate frequenti nelle zone interne, soprattutto sul settore occidentale; temperature minime in calo, massime stazionarie; venti deboli di direzione variabile; mari mossi.

Previsioni per domani, giovedì 16 gennaio: cielo in progressivo annuvolamento, con precipitazioni sparse a cumulato localmente moderato sul settore orientale, specie dalla sera. Gelate frequenti nelle zone interne al mattino; temperature minime stazionarie, massime in aumento; venti deboli variabili, tendenti a rinforzare e disporsi da Est; mari mossi.

Tendenza per i giorni successivi: venerdì e sabato il cielo sarà coperto, con piogge diffuse con cumulati giornalieri fino a molto elevati sul settore orientale. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti orientali. I mari saranno molto mossi, fino ad agitato il Tirreno.