Un orsetto per ogni nato: durante il 2024, un'iniziativa speciale ha portato oltre mille orsetti colorati ad abbellire il reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula a Cagliari.

Sabato 25 gennaio alle ore 10:00, presso l'aula B del Blocco G1 della Cittadella Universitaria di Monserrato, si terrà una festa per consegnare gli "orsetti nascita" alle mamme e ai papà che hanno scelto il Policlinico per il parto dei loro bambini nel corso dell'anno appena trascorso.

Molte mamme hanno espresso il desiderio di conservare questi orsetti come ricordo personalizzato con il nome dei loro piccoli, dando così origine a una cerimonia dedicata alla consegna dei regali. Per le future mamme, il corso pre parto in programma per sabato 25 verrà posticipato a sabato 1° febbraio.