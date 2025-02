Una vetrina d’eccezione per la Sardegna, grande protagonista alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, all’interno de polo fieristico di FieraMilano- RHO, inaugurata oggi. Nello stand della Regione Sardegna, di 1040 mq sono presenti 54 operatori turistici, oltre alla Fondazione Mont'e Prama, Fondazione Barumini Sistema Cultura, Fondazione Pula Cultura Diffusa e l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia. Gli spazi espositivi a disposizione consentiranno alla Sardegna di mettersi in vetrina, non solo per il suo ricco patrimonio ambientale e culturale ma anche per le numerose eccellenze che fanno della nostra Isola una delle mete turistiche più ricercate e ambite dai turisti.

“Una bellissima esperienza”, ha sottolineato l’assessora agli Affari Generali e Innovazione Tecnologica, Mariaelena Motzo, presente alla BIT insieme all’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.

“Unire il turismo all’innovazione tecnologica è qualche cosa di straordinario. Noi dobbiamo recuperare questo gap e sicuramente l’innovazione tecnologica si concilia benissimo con il turismo per promuovere una Sardegna unica. Unire le due forze e lavorare in sinergia può sicuramente dare grandi possibilità alla Sardegna di uscire all’esterno, di avere una maggiore comunicazione e un racconto importante dell’Isola”, sottolinea l’assessora Motzo.

“Con l’assessore Cuccureddu - dice ancora l’assessora Motzo - vorremmo mettere in campo dei progetti importanti, legati al turismo e all’innovazione tecnologica. Stiamo lavorando sul digital twin, sui gemelli digitali (rappresentazione virtuale di una realtà fisica) per fare una mappatura di tutte le nostre bellezze dal punto di vista urbanistico, archeologico e tutto quello che la Sardegna ha e può offrire. Mapparla per fare veramente un gemello digitale. E’ importantissimo promuovere l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale perché insieme si riesce a lanciare la Sardegna verso altri mercati.”

Ieri è stata inaugurata la mostra “Nuragica”, evento collaterale alla Fiera del turismo. Un viaggio multisensoriale che catapulta il visitatore dentro un affascinante percorso immersivo. Con Nuragica si torna indietro nel tempo di 3500 anni, all'epoca più misteriosa della Sardegna. Come in un history-show il visitatore viene accompagnato in un viaggio ad alto valore emozionale attraverso un alternarsi di luci, suoni e passaggi segreti che conducono a continue sorprese e cambi di scena. Attraverso sette ambientazioni con la realtà virtuale immersiva, accompagna il visitatore alla scoperta di 1000 anni di storia e di un impressionante patrimonio archeologico e architettonico. Un modo per i turisti che visitano la Sardegna di apprezzare anche la sua ricca storia e decidere di visitarne i luoghi citati durante il percorso. “Nuragica” è l'esperienza multisensoriale che ha entusiasmato visitatori da ogni parte del mondo.

L’Assessorato del Turismo ha programmato per il biennio 2024-2025 un piano Fiere con un budget complessivo di 9 milioni di euro, mirato a rafforzare la presenza della Sardegna sui mercati nazionali ed esteri vecchi e nuovi e a sviluppare opportunità nei contesti extraeuropei.

Approvati definitivamente dalla Giunta regionale anche i cartelloni tematici ed i criteri per il bando 2025 sui grandi eventi turistici. Con oltre 18 milioni di euro, che aumenteranno nel corso del 2025 per far scorrere le graduatorie, a disposizione di Comuni, Pro loco, associazioni senza scopo di lucro, che organizzano grandi eventi capaci di attrarre importanti flussi turistici in Sardegna e che possiedano capacità organizzativa e finanziaria.

A vari cartelloni di eventi, ognuno dedicato a un tematismo turistico, verrà associata una azione di promozione e comunicazione (tradizionale e di digital marketing) unitaria, curata direttamente dall’Assessorato con risorse ulteriori rispetto a quelle poste a bando.