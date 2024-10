Nonostante le sporadiche precipitazioni sale in gran parte del Paese lo stress da caldo per gli animali nelle case, nei pascoli e nelle stalle dove per le mucche è scattato l'allarme rosso con il massimo rischio mortalità durante il giorno che si estende a macchia di leopardo dalla pianura padana alla Calabria fino alla Sardegna.

È l'allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base del sistema di allerta caldo del Crea che parlano di massimo grado di emergenza produttiva in molte aree del Paese con rischi elevati di mortalita' sulla base del Thi (Temperature Humidity Index), l'indice bioclimatico che permette di valutare la temperatura ambientale percepita dagli animali in relazione ai valori dell'umidita' relativa dell'aria.

"Se le mucche con le alte temperature stanno producendo fino al 20% per cento circa di latte in meno rispetto ai periodi normali, da seguire - sottolinea la Coldiretti - sono anche gli animali domestici con cani e gatti possono che possono soffrire l'eccesso di calore soprattutto perché' sudano poco. Tutto questo può essere molto pericoloso e portare, in condizioni estreme, anche alla morte. È molto importante fare in modo che stiano sempre al riparo dal sole e in luoghi ben areati. Se necessario, installare sistemi di ventilazione supplementari ma soprattutto garantire sempre dell'acqua e non lasciarli mai soli nelle macchine al chiuso".