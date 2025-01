“E’ un dovere morale sostenere l’iniziativa già avanzata dalla Segreteria Sardegna del Nuovo Sindacato Carabinieri che vede alla sua guida il Segretario Generale Regionale Remo Giovanelli”. Lo afferma, in una nota, Michele Tangianu, Segretario Generale Regionale del Sindacato Indipendente Carabinieri per la Sardegna, che intende spingere le altre figure sindacali a sostenere il tema sul riconoscimento dei benefici derivanti dallo status insulare.

“la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”, è quanto è stato aggiunto con la modifica introdotta all’art. 119 della Costituzione, sulla base della quale è stata intrapresa l’iniziativa di NSC Sardegna che il SIC abbraccia appieno – prosegue Tangianu – È ora di schierare le sigle sindacali ad ordinamento civile e militare per perorare l’interesse comune. I possibili benefici gioverebbero a tutti i lavoratori del comparto della Pubblica Amministrazione impiegati nei territori di Sardegna e Sicilia ed Isole Minori, nonché al comparto stesso, già pesantemente intaccato dalle difficoltà che la condizione insulare comporta, già per la Corsica con la Francia sono in essere misure simili quali l’indennità di residenza e l’indennità per le spese di trasporto. È un diritto costituzionale necessario” conclude.