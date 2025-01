"La rete dell'emigrazione organizzata rappresenta una preziosa risorsa e un motivo di vanto per la Regione Sardegna", ha sottolineato l'assessora Desirè Manca durante l'inaugurazione dei lavori della nuova Consulta regionale per l'emigrazione. Manca ha evidenziato che l'obiettivo principale dell'Assessorato del Lavoro e della Consulta è il benessere dell'isola e dei sardi sparsi in tutto il mondo, riconoscendo il contributo significativo dell'emigrazione alla crescita e al progresso della Sardegna. Ha annunciato il suo impegno personale per potenziare questa rete, proponendo un cambiamento di rotta per avviare una nuova fase dell'emigrazione sia in Italia che all'estero. La revisione della legge regionale n.7 del 1991 è considerata essenziale per superare i limiti attuali e ottimizzare le risorse disponibili.

L'assessora ha enfatizzato la necessità di superare le tradizionali concezioni sul fenomeno migratorio e ha invitato alla collaborazione di tutte le forze politiche regionali per questo processo di rinnovamento. Il ruolo attivo e propositivo della Consulta sarà cruciale in questo contesto. Desirè Manca ricopre la carica di presidente della Consulta, mentre Francesca Cannas è la segretaria. Il Comitato di Presidenza è composto da Domenico Scala (vicepresidente vicario), Pierpaolo Cicalò (vice presidente), Margarita Tavera e Fausto Zanda come membri."