La premier e leader del partito Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha reso noto tramite un video la ricezione di un avviso di garanzia da parte del procuratore della Repubblica Francesco Lovoi.

Nella registrazione, Meloni mostra il documento e afferma: "La notizia di oggi è questa, il procuratore Lovoi mi ha inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri".

L'avviso di garanzia è stato esteso anche al ministro Carlo Nordio, a Matteo Piantedosi e ad Alfredo Mantovano. Secondo Meloni, questa azione è stata scatenata da una denuncia presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra e stretto collaboratore di Romano Prodi, noto per aver difeso pentiti di spicco come Buscetta e Brusca.

La vicenda

Il generale libico Najeem Osema Almasri è stato fermato a Torino il 19 gennaio, in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale e poi scarcerato dalla Corte d'Appello di Roma due giorni dopo. Il comandate è stato poi espulso dal territorio italiano perché "soggetto pericoloso".