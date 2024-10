In Sardegna il mutuo per l'acquisto di una casa dura in media più di 24 anni, più o meno in linea con quello che succede nel resto d'Italia, e vale circa 107.500 euro, leggermente più basso del valore nazionale pari a circa 110.500 euro.

Sono alcuni dei risultati di un'analisi dell'ufficio studi di Tecnocasa relativa ai primi sei mesi del 2016. In particolare, per quanto riguarda i tempi, nell'isola il 69,3 per cento è racchiuso nella fascia compresa tra 21 e 30 anni.

Mentre il 30,7 contrae il mutuo per un periodo da 10 a 20 anni.

Per quanto concerne, invece, gli importi, il 46,4% dei mutui erogati ricade nella fascia compresa tra 50 e 100.000 euro, mentre il 40,2% appartiene alla fascia superiore (100-150.000 euro).

La tipologia? Il 62,2% dei soggetti che ha ricevuto il finanziamento in Sardegna ha optato per mutui a tasso fisso, mentre chi ha scelto il tasso variabile incide per il 22,8%.

Nell'isola l'81,1% dei mutui viene erogato con la finalità di acquisto, mentre al secondo posto ci sono le sostituzioni e le surroghe, che rappresentano il 16,5% del totale, mentre le altre finalità hanno una minore concentrazione.