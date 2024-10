"Quanto accaduto ieri sera sul traghetto della Tirrenia è un fatto grave di cui qualcuno dovrà rendere conto. Il traghetto è partito in ritardo per attendere un pullman di clandestini. Non solo, un'intera area della nave è stata destinata ai clandestini mentre ai passeggeri, tra cui tanti emigrati sardi che rientravano dalle ferie, sono stati costretti ad utilizzare lettini e materassi".

Lo scrive in una nota Marcello Orrù, consigliere regionale sardo.

"Tutto ciò - aggiunge - è inaudito e inaccettabile. Il ministro Alfano chiarisca l'accaduto e se sarà una prassi abituale d'ora innanzi".

Anche Matteo Salvini nella sua pagina Facebook ha alzato i toni della protesta.

"Traghetto della Tirrenia da Porto Torres a Genova. Partenza ritardata per l'attesa di far salire a bordo un pullman di clandestini. Nella foto la sala poltrone riservata a loro, mentre tanti italiani dormiranno in terra sui materassini... Fanculo".