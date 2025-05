Volotea ha festeggiato oggi il raggiungimento di un traguardo significativo: 75 milioni di passeggeri trasportati dall'inizio della sua attività nel 2012. Per celebrare questo importante traguardo, la compagnia ha organizzato un'originale iniziativa all'aeroporto di Olbia, una regione che ha visto transitare quasi 10 milioni di viaggiatori di Volotea in soli 13 anni. Qui, Fabio Bonaiuto è stato accolto come il 75 milionesimo passeggero con un gesto speciale: il più grande tappeto di benvenuto mai realizzato al mondo. Questa installazione unica ha ufficialmente ottenuto un posto nel Guinness World Records, rendendo ancora più memorabile e speciale questo momento per Volotea e per tutti coloro che ne hanno fatto parte.

"Un'idea scenografica, pensata per ribadire, con un sorriso e una dose di sorpresa, la missione di Volotea: far sentire ogni passeggero come a casa, perché ogni viaggiatore è davvero speciale", spiega la compagnia. Il volo, partito da Barcellona e atterrato all'aeroporto Costa Smeralda alle 11, era tutt'altro che ordinario: già durante il viaggio i passeggeri sono stati coinvolti in un momento speciale, con l'annuncio in cabina e la presenza a bordo di parte del team Volotea - tra cui il fondatore e Ceo, Carlos Munoz - per festeggiare questo importante traguardo.

"Ciao Mamma, sono il passeggero 75.000.000", è la frase che ha accolto Fabio Bonaiuto al momento del suo arrivo a Olbia. Stampata a caratteri ben visibili su uno zerbino da record di 75 mq. Il passeggero ha ricevuto 75 voli gratuiti, da condividere con la propria mamma.

"Celebrare il nostro 75milionesimo passeggero con un'iniziativa così speciale è un'emozione enorme per tutti noi di Volotea. Questo record mondiale - ha dichiarato Munoz - incarna perfettamente il nostro spirito: sorprendere, emozionare e rendere ogni viaggio unico. Non siamo solo una compagnia low-cost, ma una realtà che punta all'eccellenza, al servizio di chi sceglie di volare con noi. In questi anni abbiamo costruito una rete forte e capillare, connettendo città di piccole e medie dimensioni, spesso poco servite".

"Siamo particolarmente orgogliosi di celebrare questo traguardo proprio qui a Olbia, dove Volotea ha effettuato il suo primo volo nell'aprile del 2012 - ha aggiunto Silvio Pippobello, Ceo di Geasar S.p.A -. Da allora, Volotea ha conosciuto una crescita costante, rafforzando la propria presenza fino ad aprire una base operativa e diventando un vettore di riferimento anche durante i mesi invernali. È per noi un partner strategico che ha sempre creduto e investito nel nostro territorio, garantendo collegamenti regolari anche nella bassa stagione e nei momenti più complessi per il settore del trasporto aereo".