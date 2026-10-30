Un'anziana di 70 anni è morta nell'incendio della propria abitazione per salvare i suoi gatti ad Avegno, in provincia di Genova. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri.

Stando ai primi accertamenti, il rogo sarebbe scaturito dal camino, con le fiamme che hanno velocemente avvolto l'abitazione dove l'anziana viveva con il marito.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti al momento dell'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, la 70enne, una volta all'esterno e ormai al sicuro, avrebbe deciso di rientrare disperatamente nella casa invasa dal fuoco nel tentativo di portare in salvo i propri gatti e per lei non c'è stato nulla da fare. La donna è morta probabilmente per aver inalato troppo fumo. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche i carabinieri per accettare l' esatta dinamica.