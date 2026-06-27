Un pomeriggio di massima allerta per il Sud Sardegna, dove il Corpo Forestale è attualmente impegnato nel contrasto di due distinti incendi divampati nei territori comunali di Pabillonis e Sestu. In entrambi i casi si è reso necessario l'immediato intervento dei mezzi aerei per supportare il personale a terra e arginare rapidamente il fronte delle fiamme.

Il primo intervento critico si è registrato nell'agro di Pabillonis, precisamente in località Surbiu. Per contrastare l'avanzata del fuoco, sul posto è stato inviato un elicottero della flotta regionale decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Iglesias. Le delicate operazioni di spegnimento e la direzione dei lanci d'acqua dal cielo sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) appartenente alla Stazione Forestale di Guspini.

Quasi contemporaneamente, un secondo allarme è scattato a Sestu, in località Cuccuru de Sa Mandra. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto. La gestione dell'emergenza sul campo e il coordinamento delle forze a terra sono affidati in questo caso al D.O.S. del gruppo specializzato GAUF del CFVA di Cagliari.