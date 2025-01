Le acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca di Santa Teresa di Gallura hanno affascinato i viaggiatori che l'hanno scelta come meta preferita per le vacanze del 2025. Questa località balneare situata sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte alla Corsica, è stata inclusa tra le dieci destinazioni imperdibili dell'anno.

Secondo il report "Il Turismo del Futuro" di Visit Italy, che promuove il turismo in Italia, Santa Teresa di Gallura è una delle destinazioni più belle e nascoste che attireranno un gran numero di visitatori quest'anno. L'analisi condotta su VisitItaly.eu ha evidenziato che i viaggiatori stanno sempre più cercando esperienze autentiche, e Santa Teresa di Gallura si è dimostrata all'altezza insieme a città d'arte e borghi ricchi di storia e tradizioni, trasformando così il viaggio in un'esperienza autentica. Nel complesso, l'Italia si colloca al terzo posto tra i Paesi europei per presenze turistiche totali, con il 15,2% del totale in Europa, secondo il rapporto "Il Turismo del Futuro".

I flussi turistici internazionali stanno crescendo, con un aumento del 1,4%, trainati soprattutto da Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, mentre si registra una leggera contrazione del turismo nazionale, con una diminuzione del 2,5%. La durata media del soggiorno è scesa a 6,47 notti, con una riduzione del 10,4%, poiché sembra esserci una preferenza per viaggi brevi e multi-destinazione.