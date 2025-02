Negli uffici postali di Arzachena, La Maddalena (piazza Umberto), Palau e Santa Teresa di Gallura è stato recentemente introdotto il servizio per richiedere o rinnovare il passaporto elettronico. Questa novità amplia le possibilità offerte ai residenti grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, consentendo loro di gestire la pratica direttamente presso l'ufficio postale.

Il procedimento per fare la richiesta è semplice: i cittadini devono presentare al dipendente dell'ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare una tassa di 42,50 euro e una marca da bollo di 73,50 euro. In caso di rinnovo, è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o una copia della denuncia di smarrimento o furto. Grazie alla tecnologia, verranno raccolte le informazioni e i dati biometrici del richiedente (impronte digitali e foto) e inviati all'ufficio di Polizia competente.

Il nuovo passaporto verrà successivamente consegnato a domicilio da Poste Italiane. In Sardegna, questa iniziativa, avviata in otto uffici postali nella parte meridionale dell'isola, sarà presto estesa a tutti i comuni della regione. Marcello Lepuri, Direttore provinciale Sassari di Poste Italiane, sottolinea che questo servizio rappresenta un notevole vantaggio per i cittadini di Arzachena, La Maddalena, Palau e Santa Teresa, permettendo loro di risparmiare tempo ed evitare spostamenti fino a Olbia e Tempio Pausania.

Oltre al servizio per il passaporto, negli uffici postali coinvolti nel progetto Polis è possibile ottenere altri certificati e documenti, facilitando l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Poste Italiane ha raggiunto con successo i suoi obiettivi di lancio dei nuovi servizi digitali, con migliaia di interventi già conclusi in vari uffici postali in tutta Italia.

Il progetto Polis mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, superare il divario digitale e sostenere la crescita delle comunità periferiche. Finanziato con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, il progetto prevede un totale di 1,2 miliardi di euro di investimenti, di cui 800 milioni provenienti dal Piano complementare al PNRR (Dl59/2021) e 400 milioni a carico dell'Azienda. Attualmente, in Gallura sono già operativi 12 uffici postali secondo il progetto Polis, contribuendo a migliorare l'accesso ai servizi pubblici per i cittadini della zona.