Un commosso e sentito ultimo saluto ha accompagnato questo pomeriggio, alle 15, i funerali di Mauro Falconi, il 47enne albergatore originario di Fonni morto in seguito all'incidente stradale avvenuto sabato 2 novembre in via Karl Marx, mentre rientrava a casa dalla frazione L'Alzoni in sella alla sua moto, quando si è schiantato contro un albero.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il malcapitato non c'è stato niente da fare: è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Giovanni Paolo II. Falconi viveva da anni a San Teodoro con la sua famiglia. La sua morte ha così gettato nel dolore due comunità: quella di Fonni, che aveva appena finito di piangere la scomparsa dei 4 giovanissimi ragazzi morti anch'essi in un incidente stradale, e, appunto, quella di San Teodoro.

L'uomo gestiva insieme al padre l'Hotel Bonsai, attività molto nota e frequentata. Lascia la moglie Rina e una piccola figlia. La celebrazione tenuta dai parroci di Fonni e San Teodoro presso la chiesa di Santa Teresa di Calcutta. Presenti anche le sindache dei due paesi: Rita Deretta, prima cittadina del centro gallurese, e Daniela Falconi, di cui Mauro era, tra l'altro, cugino.