Questa mattina, alle 9:15, un incidente sulla SS 125, al km 3, ha coinvolto due autovetture, che si sono tamponate impedendo il transito in entrambe le direzioni.

I vigili del fuoco di Arzachena sono prontamente intervenuti, mentre il personale del 118 ha soccorso i due autisti, entrambi trasportati al pronto soccorso per accertamenti. La strada è stata chiusa inizialmente per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, creando disagi alla circolazione. Solo successivamente, il traffico è stato deviato su una singola carreggiata, ma la situazione è rimasta complicata per circa un'ora.

Sul posto, anche le forze dell'ordine: Polizia, Carabinieri e la polizia locale di Arzachena, che hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza.