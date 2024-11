I carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a Quartu, in via del Transatlantico, durante la notte di Halloween per un principio di incendio: le fiamme hanno colpito una porzione del portone d'ingresso della Chiesa di San Francesco d'Assisi.

Il rogo, secondo quanto ricostruito dai militari, è stato causato verosimilmente da un atto vandalico compiuto da ignoti durante i festeggiamenti.

Le indagini sono attualmente in corso, con l'obiettivo di identificare gli autori, anche mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie limitrofe.