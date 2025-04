Furto a Cagliari. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per furto e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. L’episodio è avvenuto giovedì 3 aprile in via Campania, dove il 32enne avrebbe approfittato di un attimo di distrazione per introdursi in un’auto e rubare la borsa di una donna, contenente documenti, chiavi e carte bancarie.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, la borsa è stata ritrovata e recuperata dalla Polizia Locale, che ha così potuto contattare la proprietaria. La donna, controllando il proprio conto, ha scoperto diverse spese sospette effettuate in negozi della zona, oltre a due prelievi bancomat non autorizzati.

Le indagini hanno condotto rapidamente al presunto autore, che si era reso protagonista di episodi simili poco più di due mesi fa, con lo stesso modus operandi.

L’inchiesta prosegue per accertare eventuali legami con altri furti avvenuti nel quartiere.