Il cuoco argentino Miguel Angel Paez, 69 anni, residente a Olbia, è deceduto presso l'ospedale Giovanni Paolo II dopo un lungo ricovero in seguito all'aggressione subita a febbraio.

Nonostante i nove mesi di cure, le sue condizioni non si sono mai stabilizzate. Tre persone sono state arrestate per concorso in tentato omicidio grazie alle indagini condotte dalla Procura di Tempio Pausania, che hanno coinvolto testimonianze e video sorveglianza.

Paez era stato brutalmente picchiato nella casa in cui risiedeva illegalmente, riportando gravi ferite alla testa e al petto. I vicini, scoprendo l'accaduto giorni dopo, hanno chiamato i soccorsi, trovando Paez esanime sul pavimento con la porta spalancata.

La Procura di Tempio dovrà decidere se modificare l'accusa a omicidio per i tre arrestati una volta completata l'autopsia sul corpo della vittima.