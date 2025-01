Nella mattinata di mercoledì 15 gennaio, durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, i finanzieri del Gruppo Olbia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti, un ventiduenne di nazionalità serba, che trasportava un rilevante carico di droga su un minivan a noleggio. IL VIDEO

Sequestrati 11 chili di cocaina

L’operazione delle Fiamme Gialle olbiesi, come spiegato dagli stessi finanzieri, è scattata durante i controlli di routine sui mezzi e passeggeri in arrivo dalla motonave Moby proveniente da Civitavecchia. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta al conducente di un veicolo con targa estera, il cui atteggiamento, unitamente ai motivi del viaggio, ha destato sospetto nei militari, che hanno deciso per un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo. A seguito della segnalazione del cane antidroga Joy, particolarmente “attirato” dal mezzo, gli operanti hanno proceduto a effettuare una perquisizione più approfondita, all’esito della quale è stato scoperto un sofisticato doppiofondo nascosto nell’abitacolo. Il compartimento segreto, dotato di un sistema di apertura meccanica, custodiva 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 11 chili.

Questa operazione rientra nel quadro delle attività di contrasto ai traffici illegali coordinate dal Comando Provinciale di Sassari, dimostrando l'impegno costante del Corpo nella lotta al traffico di droga per proteggere la sicurezza pubblica e la salute, nonché per garantire un'economia legale.