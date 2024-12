Le operazioni di realizzazione delle tratte terrestri e sottomarine in fibra ottica per 21 isole minori del Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna sono state concluse con successo. Il Piano "Collegamento Isole Minori", finanziato e promosso dal dipartimento per la trasformazione digitale, ha l'obiettivo di dotare le isole minori di una connessione ultraveloce per superare il digital divide e migliorare la capacità di connessione alle reti ottiche della penisola italiana. Grazie al lavoro di Infratel Italia e dell'operatore Elettra Tlc, le isole saranno presto collegate con servizi digitali all'avanguardia, inclusa la tecnologia 5G.

Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per oltre 45 milioni di euro, mira a offrire servizi avanzati per imprese, cittadini e istituzioni locali, contribuendo così al rilancio economico e tecnologico del Paese. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti, sottolinea l'importanza di garantire a tutti un futuro connesso, indipendentemente dalla posizione geografica. Il Presidente di Infratel, Alfredo Becchetti, ribadisce l'obiettivo di garantire l'accesso a reti ultraveloci in ogni area del Paese, portando prosperità a queste bellissime isole.

Il presidente e AD di Elettra Tlc, Didier Dillard, si è detto orgoglioso di aver completato tutte le tratte del Piano entro la scadenza prevista, contribuendo in modo significativo al potenziamento dell'economia delle 21 isole coinvolte e migliorando la qualità della vita dei loro abitanti.