I materiali essenziali per il ripristino del ponte sulla Strada Provinciale 1 sono giunti e i lavori per completare l'opera sono già in corso. Secondo quanto riportato dagli uffici "Mobilità e viario" della Città Metropolitana di Cagliari, il lavoro di manutenzione dovrebbe concludersi entro pochi giorni lavorativi.

La chiusura del ponte era diventata necessaria a seguito dei danni causati dalle intense piogge che hanno colpito la zona il 27 e 28 ottobre scorsi. Il vice sindaco metropolitano e consigliere con delega alla mobilità, Francesco Lilliu, ha commentato positivamente l'arrivo dei pezzi indispensabili per il ripristino, sottolineando che il ritorno alla fruibilità del ponte è atteso con ansia dalla comunità locale. "Siamo consapevoli che la chiusura del ponte ha generato notevoli disagi per i residenti, pertanto confidiamo in una veloce esecuzione dei lavori per ripristinare la normale circolazione", ha dichiarato Lilliu.