Il progetto "LIFE Safe for Vultures", guidato dal dipartimento di Veterinaria dell'Università di Sassari, ha accolto un altro gruppo di 30 grifoni che sono stati trasferiti nella voliera di ambientamento di Villasalto, nel Gerrei, in vista del rilascio previsto per la primavera. Ventidue di questi grifoni, provenienti dal centro Amus di Villafranca de los Barros, in Spagna, contribuiranno al programma di ripopolamento dei grifoni nel Sud Sardegna. Questa zona è stata storicamente abitata da questi uccelli, che svolgevano importanti funzioni eco-sistemiche per gli allevamenti estensivi, ma si sono estinti nel secondo dopoguerra a causa di varie concause.

I grifoni sono stati portati a Porto Torres e successivamente presso il Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, a Sassari, dove sono stati accolti e sistemati temporaneamente nella voliera di Monte Minerva a Villanova Monteleone, prima di essere trasferiti a Villasalto. In aggiunta ai grifoni provenienti dalla Spagna, cinque individui provenienti dall'Olanda e dalla Cechia si sono uniti al gruppo nella voliera di Villasalto. Questo costituisce il terzo gruppo di grifoni a essere introdotto nel Gerrei nell'ambito del progetto LIFE Safe for Vultures.

Finora, il progetto ha permesso il rilascio di 35 grifoni nel Sud Sardegna tra aprile e ottobre, con studi continui sulle abitudini alimentari e sugli spostamenti degli uccelli condotti dagli esperti del progetto. Nei prossimi mesi, i nuovi arrivi si uniranno agli altri grifoni per contribuire al ripopolamento dell'area.