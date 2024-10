Violente grandinate e forti venti stanno creando in queste ore numerosi disagi in Sardegna. Ecco le principali criticità ed emergenze che si registrano nell'Isola aggiornate in tempo reale.

PROVINCIA DI CAGLIARI

CAGLIARI

Chiusi i parchi cittadini a causa del forte vento 



PROVINCIA DI SASSARI

ALGHERO

Violenta grandinata ad Alghero: chicchi di ghiaccio su auto e passanti

PORTO TORRES

Grandine a Porto Torres: auto danneggiate e saltano i tombini

LURAS

Tromba d'aria a Luras: alberi divelti e auto distrutte, un ferito lieve



PROVINCIA DI NUORO

NUORO

Maltempo a Nuoro: strade allagate e alberi abbattuti

Cornicione su un'auto in sosta a Nuoro, allerta anche in Baronia e Ogliastra

MACOMER

Cade albero,pullman bloccato nel Nuorese

Il vento fa strage di alberi: la situazione tra Sindia e Macomer

BARI SARDO

Maltempo: Land Rover travolta da onde



SINDIA

Danni a edifici e aziende agricole fra il Nuorese e l'Oristanese, alcuni capi ovini rimasti uccisi a Sindia

PROVINCIA DI ORISTANO

ORISTANO

Maltempo, chiusa statale Oristano-Bosa